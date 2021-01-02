أصدر والي البويرة لكحل عياط عبد السلام، اليوم السبت، قرارا ينص على منع وصول الحافلات والدراجات النارية إلى مرتفعات تيكجدة السياحية.

وجاء هذا القرار بعدما علق، أمس الجمعة، العشرات من سائقي السيارات بأعالي تيكجدة إلى غاية ساعات مبكرة من صباح اليوم بسبب الثلوج المتساقطة والضباب الكثيف الذي غطى الموقع المذكور.

كما نص نفس القرار على منع التوقف على حواف الطرقات والمسالك المؤدية إلى منطقة تيكجدة لاسيما الطريق الوطني رقم 33 والطريق الوطني رقم 33 القديم وكل أشكال عرقلة الحركة المرورية.

في نفس السياق أمر الوالي بمنع تجاوز كل وسائل النقل بمختلف أنواعها منطقة المقام على الطريق الوطني رقم 33.