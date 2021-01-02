أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفا للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا للفريق الأول".

وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 جوان 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي".

ولعب بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، في صفوف باريس سان جيرمان 95 مباراة بين عامي 2001 و2003 سجل خلالها 6 أهداف، بصفته قلب دفاع وقائد للفريق.

ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاما، بأي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام نهاية العام 2019.