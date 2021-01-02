فككت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عصابة اجرامية تتكون من 7 اشخاص كانت تزرع الرعب في أوساط المواطنين داخل الوسط الحضري بحسين داي بتهم الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة و ترويج المؤثرات العقلية والمشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية عالجتها الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، على اثر مشاجرة بأحد أحياء قطاع الاختصاص، حيث تم توقيف المشتبه فيهم جميعا, مع حجز (10) أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأصناف 10 أقراص من المؤثرات العقلية، لثام أسود، قناع بلاستيكي، مبلغ مالي قدره ستة (06) مليون سنتيم وسيارة استعملت لتسهيل عملية الفرار.

من جهة اخرى، عالج الامن الحضري بأمن المقاطعة الادارية بوزريعة قضية تتعلق بتفكيك لجمعية أشرار تتكون من (05) أفراد تتكون أعمارهم بين 19 و29سنة، تحترف التزوير واستعمال المزور في الأوراق النقدية من العملة الوطنية وطرحها للتداول في السوق الوطنية باستعمال سيارة سياحية.

حيثيات القضية انطلقت بعد ورود معلومة مفادها وجود أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية يتم تداولها في السوق الوطنية، عليه باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية ببوزريعة تحرياتها الميدانية، التي افضت إلى توقيف المشتبه فيهم مع حجز مبلغ مالي من العملية الوطنية مزورة، ومهيأة للتداول في السوق الوطنية قدرها (75) مليون سنتيم، وسيارة سياحية كانت تستخدم في طرح العملة بالأسواق وسلاحين أبيضين.

أما القضية الثالثة التي عالجتها مصالح الأمن الحضري الثالث الأبيار التابع لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، تتعلق بالسرقة عن طريق الامانة حيث تم توقيف مشتبها فيه عن خلفية السرقة عن طريق الأمانة، بعدما أوهم الضحية الذي نصب عليه بأنه سيستغل سيارته الشخصية كسيارة أجرة في شركته الخاصة، مقابل عائد مالي يومي.