توفي اليوم السبت بالجزائر العاصمة الكاتب والصحفي مرزاق بقطاش عن عمر يناهز الـ75 سنة بعد صراع مع المرض، حسب ما علم اليوم من اقرباءه .

وولد الراحل بقطاش في 13 جوان 1945 بالجزائر العاصمة وبدأ مشواره الكتابي كصحافي في 1962 بوكالة الانباء الجزائرية وعدد من الصحف والجرائد العربية والفرنسية .

ولدى الفقيد عدة مؤلفات وروايات وقصص باللغتين العربية والفرنسية من بينها "طيور الظهيرة" و"رقصة في الهواء الطلق" و"جراد البحر" و"بقايا قرصان".

وقد تعرض في 1993 لمحاولة اغتيال من قبل جماعة إرهابية حيث أصيب برصاصة في رأسه ونجا منها بأعجوبة.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد مرزاق بقطاش غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة القطار (الجزائر العاصمة) .