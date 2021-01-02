تمكنت الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الطارف من وضع حد لنشاط رئيس شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"،حسب ما علم اليوم السبت من المكلف بالاعلام بهذا السلك النظامي.

و أكد محافظ الشرطة الرئيسي، محمد كريم لعبيدي بأن العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بوجود منظم لمحاولات عبور غير شرعية للبحر و ذلك عن طريق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" مقابل مبالغ مالية مما أدى الى مباشرة تحريات من طرف المصالح المختصة مكنت من تحديد هوية المعني.

و كان المعني الذي ينحدر من دائرة القالة و الذي يرأس شبكة متخصصة في هذا النوع من العمليات الإجرامية يستخدم موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" لإقناع مستخدميه بالقيام بهذه التجربة و المغامرة من خلال العبور نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، وفقا لما أوضحه ذات المصدر الذي أضاف بأن هذا العشريني كان ينوي تنظيم رحلة عبور سرية ليلة رأس السنة الميلادية آملا في خداع مصالح الأمن.

و استنادا لمحافظ الشرطة الرئيسي، محمد كريم لعبيدي، فقد تم توقيف المعني من طرف مصالح الأمن بالتنسيق الوثيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية و ذلك بعد تحديد مكانه عن طريق هاتفه النقال الذي كان يستخدمه في إطار هذه النشاطات الإجرامية .

و سيقدم المعني المتابع بتهمة "التخطيط لعبور البحر بطريقة غير شرعية" أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة إقليميا للنظر في التهم المنسوبة إليه، كما تمت الإشارة إليه .

و حسب محافظ الشرطة الرئيسي، محمد كريم لعبيدي، فقد تم بولاية الطارف خلال السنة المنقضية تفكيك حوالي 30 شبكة متخصصة في الهجرة غير الشرعية نحو سردينيا (إيطاليا).