تعادل مساء اليوم فريق اولمبي المدية امام اتحاد عنابة بنتيجة هدف لمثله 1/1، هدف الاولمبي سجله خلف الله عن طريق ركلة جزاء في الشوط الاول من المباراة التي احتضنها ملعب براكني بالبليدة بدل امام الياس بالمدية بسبب رداءة الاحوال الجوية.



وقد استغل المدرب حجار اللقاء لاشراك العناصر التي سيعتمد عليها في المباراة التي سيستقبل فيها الا اولمبي وداد تلمسان ،فيما غاب عن اللقاء لاكروم الذي غادر امسى مقر اقامة النادي بترخيص من الادارة لاسباب شخصية، كما تعرض المهاجم لغوماري الى اصالة في مباراة عنابة ستؤكد الفحوصات التي يخضع لها امكانية غيابه او مشاركته في اللقاء المقبل امام تلمسان.