تمكنت وحدات الجيش الشعبي الوطني، في إطار مكافحة الإرهاب من تحييد 37 إرهابيا خلال السنة المنصرمة 2020، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأشارت الحصيلة العملياتية للجيش الشعبي الوطني لسنة 2020، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت مختلف الوحدات من تحييد 37 إرهابيا منهم 21 إرهابيا تم القضاء عليه و توقيف 9 آخرين وكذا استسلام 7، إلى جانب توقيف 108 عنصر من عناصر دعم الجماعات الإرهابية و كشف و تدمير 251 مخبأ ناهيك عن ضبط 40 مسدسا رشاشا من مختلف الأصناف و 25 مسدسا آليا من مختلف الاصناف ايضا".

وأضاف البيان "أنه تم ضبط 249 بندقية من مختلف الاصناف و 74 مخازن ذخيرة علاوة عن 64710 طلقة نارية و كشف وتدمير 391 قنبلة و لغم من مختلف الاصناف و كشف وتدمير 831,585 كغ من المواد المتفجرة اضافة إلى ضبط 31 نظارة ميدان.

من جهة اخرى، تمكنت ذات الوحدات في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، من توقيف 1028 تاجر مخدرات وحجز 703,2 قنطار من الكيف المعالج، و 27.89 كغ من الكوكايين، و حجز 3611868 قرص مهلوس مع توقيف 4755 من المهربين و المنقبين و حجز 2376 مطرقة ضغط و 3460 مولد كهربائي و 186 جهاز لكشف المعادن.

وتوصلت ذات الجهة، يردف البيان، إلى حجز كميات من الوقود قدرت ب 1304908 لتر و 2451 طن من المواد الغذائية اضافة إلى 4652 قنطار من التبغ اضافة إلى حجز 1001 مركبة و 5051 كاميرا مراقبة و 3765 جهاز اتصال و كذا العاب نارية قدرت 4483352 وحدة.