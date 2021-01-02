فككت مصالح أمن ولاية الجزائر شبكة دولية تمتهن الاستيراد والمتاجرة في المخدرات الصلبة، حيث تم حجز كمية من خام "الهروين"، 675 مليون سنتيم و04 مركبات سياحية مع توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم حسب ما أورده اليوم السبت بيان لذات المصالح .

العملية عالجتها فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة وسط للشرطة القضائية، أفضت إلى تحديد هوية بعض المشتبه فيهم ثم توقيف 09 أشخاص من بينهم خمسة 05 رعايا أجانب وحجز 88 غراما من المخدرات الصلبة "هروين" خام، 500 غرام من مسحوق أبيض يستعمل كدعائم لتحضير المخدر و675 مليون سنتيم و25225 نيرة نيجيرية، 500 من عملة (سيفا) و18 هاتف نقال، 05 جوازات سفر أجنبية و04 مركبات سياحية.