سيتم يوم غد الأحد، استئناف النشاط الصناعي بوحدات الإنتاج للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية، حسبما جاء، اليوم السبت، في مذكرة للمديرية العامة للمؤسسة.



و حسب الوثيقة رسمية، تعلم مديرية مؤسسة أنيام الكائن مقرها بتيزي وزو، كافة العمال، أن ” تاريخ استئناف النشاط، سيكون بتاريخ 03-01-2021″.



لهذا الغرض، تدعو المؤسسة العمال إلى ” الالتحاق بمناصب عملهم و التحلي بالحكمة و بروح النضج لتفادي الوقوع في أي شكل من التلاعب و سوء النوايا، كونهما مصدر الاضطراب و ضرب الاستقرار”.



كما “تطمان” مديرية المؤسسة العمال، بأنها اتخذت “كافة التدابير الضرورية لأجل تسوية الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسة حاليا”، مشيرة الى أن ” ضمانات قدمتها السلطات العمومية لأجل إيجاد حل مستدام كفيل بضمان ديمومة مناصب الشغل بالمؤسسة في أقرب الآجال”.



للإشارة، أعلنت إدارة مؤسسة أنيام عن توقف تقني عن النشاط لمدة شهر كامل (من 1 إلى غاية 31 ديسمبر) لأسباب متعلقة بمشاكل مالية ونفاذ مخزون المواد الأولية بها، ما أدى إلى توقفها عن الإنتاج.



و عقب هذا التوقف، نظم عمال بالمؤسسة العديد من الاحتجاجات و قد تم ايفاد لجنة وزارية بغرض إيجاد حل لهذا المشكل.