أنقذ أعوان الحماية المدنية مساء اليوم السبت عائلة مكونة من 4 أفراد من موت محقق إثر إختناقها بغاز أول أكسيد الكربون باقليم بلدية زمورة (20 كلم جنوب غليزان)، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بذات المصالح.



وأوضح الملازم عباس خام الله لوأج أن أعوان الحماية المدنية تدخلو في حدود الساعة السابعة و النصف من مساء اليوم السبت لإجلاء 4 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و54 سنة ، يقطنون بحي 322 مسكن إجتماعي بزمورة تعرضوا إلى اختناق إثر استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون بمسكنهم المتسرب من مدفأة المسكن .



وقد تدخل أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية لزمورة لتقديم الاسعافات الأولية للضحايا ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لزمورة.