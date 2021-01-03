تتوقع مصالح الارصاد الجوية ،اليوم الاحد، استمرار تساقط الأمطار على ولايات ساحلية وداخلية وحسب خريطة اليقظة فان الولايات المعنية هي كل من : الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

وحذرت ذات المصالح، في نشرية خاصة، من تساقط ثلوج كثيفة . والولايات المعنية هي : المدية ،البويرة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، عين الدفلى، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وخنشلة. وتمتد صلاحية النشرية من صباح يوم الاحد الى غاية منتصف الليل.