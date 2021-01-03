كشفت إدارة مولودية الجزائر أن لاعب الفريق عبد المومن جابو سيعود إلى أجواء التدريبات في أقرب الآجال.

وأكدت الصفحة الرسمية للفريق "فيسبوك"، بأن صانع الألعاب سيبقى متواصلا كونه لم يتماثل كليا للشفاء بعد الزكام الحاد الذي عانى منه.

وأضاف المصدر ذاته أنه حالته الصحية في تحسن مستمر وسيتمكن من استئناف التحضيرات بعد عودة النادي من تونس بمناسبة مواجهته للصفاقسي التونسي، ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا والمقررة في السادس من الشهر الجاري.