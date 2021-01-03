علق غابريال سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، على إمكانية محاكمة الأخير في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال سوما، في حوار مع وكالة "المعلومة"، العراقية، إن "ترامب له حصانة قانونية ولا يمكن محاكمته"، مشيرا إلى أن "القضاء الأمريكي نفسه لا يستطيع محاكمة ترامب". وبرر سوما، "ارتكاب ترامب لجريمة المطار بتلقيه معلومات عن عزم قاسم سليماني القيام باستهداف السفارة"، مبينا أن "قاسم سليماني له دور كبير بقتل الجنود الأمريكيين في العراق".

ولفت عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تريدان الدخول بحرب بينهما".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 جانفي الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.