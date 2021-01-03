منعت حالة الصقيع الشديدة التي سادت الطرق ومدن ومختلف مناطق المدية منذ فجر اليوم الأحد، التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة والعمال بمختلف أماكن عملهم، كما انعدمت بصفة شبه كلية حركة وسائل النقل العمومي، فيما تم منع حركة الدراجات النارية من قبل السلطات العمومية بسبب خطورتها على الراكبين والراجلين.

وفي سياق متصل، حذرت مصالح الحماية المدنية بشدة من مغادرة البيوت والتجوال عبر الشوارع، حيث ناشدت ذات المصالح إلى استخدام الأملاح من قبل المشرفين على عمليات كسح الصقيع والثلوج.

وعرفت مرتفعات البرواقية، توقفا شبه تام في حركة المرور بدءا من أولى ساعات فجر اليوم، بسبب انحراف وانزلاق العديد من المركبات، كما حذرت مصالح الحماية المدنية من مخاطر تكرار الحوادث جراء استعصاء السير عبره خاصة في شطره الرابط بين مرتفعات الفرنان وحتى المدخل الشمالي لإقليم بلدية وزرة، ونفس الوضعية بالنسبة للطرق الوطنية، رقم 60 بمنطقة بوغار جنوبا، والطريق الوطني رقم 61 أ بمنطقة عين بوسيف والطريق الوطني رقم ثمانية بمنطقة تابلاط شرقا والطريق الوطني رقم 64 بمنطقة بعطة وغيرها من الطرق الفرعية أين تسببت طبقات الجليد في تعطيل حركة المرور .