كشفت وسائل إعلام تونسية أن إصابة الدولي الجزائري الياس شتي لاعب الترجي التونسي لا تدعو للقلق.

وحسب موقع " فوت 24 التونسي " فان الفحوصات الأولية التي قام بها اللاعب السابق لشبيبة القبائل أكدت أنه على أحسن ما يرام وسيكون تحت تصرف الطاقم الفني لفريق باب السويقة، خلال لقاء أهلي بنغازي الليبي لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر يوم الأربعاء القادم.

وكان ابن مدينة "عنابة" قد تعرض إلى إصابة يوم الجمعة الماضي خلال مواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات البطولة التونسية، ما جعله يترك مكانه للاعب أمين بن حميدة.