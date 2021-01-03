فصل مدرب مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا فيما يخص مشواره التدريبي. وقال التقني الاسباني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي " السيتزن " أنه استفاد كثيرا في عالم التدريب وهو ما انعكس على مسيرته ايجابيا فاتحا المجال أمام إمكانية مواصلته على الميادين لفترة طويلة وغير متوقعة.

وأضاف :" بالطبع أنا في وضع أفضل الآن، بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي.

وأضاف غوارديولا: "في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريبا، الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي".

ويحتل رفقاء محرز المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متخلفا بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 16 مباراة.