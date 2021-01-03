تسبب التساقط الكثيف للثلوج، منذ أمس السبت الى غاية اليوم الأحد ، بولاية سعيدة ، الى تسجيل صعوبات كبيرة في حركة السير بعدد من الطرق الوطنية، حسب ما أفادت مديرية الاشغال العمومية.

وحسب ذات المصدر، فقد أدت الثلوج الى شل الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلدية بوراشد ولاية السعيدة وولاية البيض، والطريق الوطني 104 الرابط بين بلدية مولاي العربي بولاية سعيدة وولاية سيدي بلعباس. كما سجلت صعوبات في حركة السير، للطريق الوطني رقم 92و94.