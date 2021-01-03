أمل الأربعاء يعسكر بالشلف

رياضة
3 يناير 2021 () - شاهر.ع
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يواصل أمل الأربعاء الناشط ضمن القسم الثاني تحضيراته بمدينة الشلف تحسبا لانطلاق الموسم الكروي في 12 من فيفري القادم.

وحسب الصفحة الرسمية " للأمل " فان الفريق سيسافر غدا إلى الشلف من أجل الدخول في معسكر إعدادي بفندق " لافالي" والذي سيدوم 15 يوما.

وستلعب" الزرقاء" هذا الموسم ضمن المجموعة الوسطى حسب الصيغة الجديدة للمنافسة و التي تضم كل من، أمل الأربعاء، اتحاد البليدة، وداد بوفاريك، نجم بن عكنون، رائد القبة، اتحاد الحراش، اتحاد الأخضرية، وفاق المسيلة، امل بوسعادة، شباب بني ثور، مولودية بجاية، شبيبة بجاية.

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