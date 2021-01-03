تجمع، اليوم الأحد، العشرات من مكتتبي سكنات عدل بميلة، أمام مقر الولاية، احتجاجا على التأخر الفادح لمشروع سكنات "مارشو"، هذا المشروع الذي انطلق منذ أربع سنوات ولم يكتمل إلى غاية اليوم، الوضع الذي أقلق المكتتبين وخاصة أن الشكاوى المتكررة التي رفعوها إلى السلطات لم تجد آذانا صاغية.

ويؤكد المكتتبون بأنه من أصل 1000 وحدة سكنية توجد حوالي 280 جاهزة فقط والبقية لا زالت تراوح مكانها.

كما اشتكى المكتتبون من تواجد قناة مياه الشرب بالأرضية التي ستقام عليها السكنات، حيث طالب المكتتبون بتحويلها بعيدا حتى لا تتسبب في انزلاقات أرضية.

من جهتهم، يطالب عدد أخر من المكتتبين برفع اللبس والغموض الذي يخيم على الحصص الأخرى الإضافية والموزعة ببلديات أخرى والتي لم يتم بعد تحديد مواقعها، لاسيما ببعض البلديات التي لا تملك وعاء عقاري.