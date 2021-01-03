عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح السعودي مباراتين وذلك بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه الفتح السعودي أمام الفيصلي.

وطرد حكم المواجهة اللاعب السابق لمولودية الجزائر بالبطاقة الحمراء مباشرة عقب اعتماده إلى تقنية " الفار" والتي أثبت أن هناك تدخلا خشنا من قبل بن دبكة على الخصم.

كما تم تغريم خامس هدافي الدوري بخمسة أهداف بمبلغ 20 ألف ريال سعودي.

وكان بن دبكة قد كشف في تصريحات صحفية سابقة أن طموحه في الوقت الحالي هو العودة إلى صفوف المنتخب الجزائري، مشددا على أنه لم يفقد الأمل في طرق أبواب الخضر مجددا بالرغم من المنافسة الشديدة.