توفي، فجر اليوم الأحد، شخص يعمل حارسا في مشروع إنجاز ثانوية، اختناقا بالغاز المحترق المنبعث من الحطب أثناء تأدية مهامه.

وذكر بيان مصالح الحماية المدنية، أن أعوانها تدخلوا في حدود الثالثة فجرا بمشروع إنجاز ثانوية بحي الأتراك بالضاحية الشرقية لمدينة تيارت، لنقل جثة شخص يبلغ من العمر 67 سنة توفي إثر استنشاقه للغاز المنبعث من الحطب المعروف بـ"المرعوب" أثناء استعماله كموقد.

وتعد هذه ثاني حالة وفاة اختناقا بأحادي أكسيد الكربون في أقل من 24 ساعة، بعد حادثة وفاة شخص يبلغ من العمر 49 سنة بمزرعة غربي ببلدية عين بوشقيف، وهي خامس حالة وفاة منذ حلول فصل الشتاء.