نظم صبيحة اليوم الأحد، عمال مديرية التجارة بجيجل ومختلف مصالحها الفرعية وقفة إحتجاجية، للمطالبة بتلبية بعض المطالب المهنية وفي مقدمتها تعديل القانون الأساسي، وحقهم في الترقية الآلية وكذا مراجعة النظام التعويضي.

وفضل هؤلاء العمال تنظيم الوقفة الاحتجاجية بدون غطاء نقابي كون الفرع النقابي التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين انتهت عهدته قبل أشهر، دون أن يعاد تجديده، بعد رفض الطلب المقدم من طرف النقابيين لعقد جمعية عامة انتخابية، وكذا عدم الموافقة على اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة.