عرف السباق نحو رئاسة النادي الهاوي لجمعية وهران ومكتبه التنفيذي عزوفا من قبل المترشحين قبل 24 ساعة من انعقاد الجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم غد الاثنين والتي قد تعرف تأجيلا ثانيا حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الجمعية الانتخابية قد تأجلت في المرة الأولى الأحد الماضي لسبب ذاته، وهو المصير الذي يحتمل جدا أن يعرفه موعد الغد، بما أن الرئيس المنتهية عهدته، مروان بغور، والذي علقت عليه كل الآمال لتقديم ترشحه، لا يزال مصرا على موقفه من عدم الترشح لعهدة جديدة.

و صرح المناجير العام هواري بن عمار أن النادي الهاوي يملك أغلبية أسهم الشركة الرياضية التي تسير شؤون فريق كرة القدم، فإن الأخير، الذي يطمح للصعود إلى الرابطة الأولى، مهدد بمصير مجهول في حال ما إذا استمرت وضعية الانسداد التي يعرفها النادي الهاوي.

ووفق المصدر ذاته فان تدريبات " لازمو" انطلقت يوم السبت بإشراف المحضر البدني الجديد قاسم سليم، الذي اشتغل في وقت سابق مع عدة أندية من الرابطة الأولى، في انتظار تعيين مدرب رئيسي ، خصوصا وأن إدارة الفريق لم تتوصل إلى اتفاق مع المدرب جمال بن شادلي.