أقدم، اليوم الأحد،عشرات من سكان حي صالح مسيخ المشهور بتسمية "طافيرة"، والواقع على بعد نحو 1.5 كلم عن مركز بلدية عين مخلوف بڨالمة، على غلق الطريق الولائي 123 الرابط بين عاصمة الدائرة وبلدية تاملوكة وبعض القرى التابعة لثلاث بلديات، احتجاجا على انشغال التهيئة داخل حيّهم السكني، وانعدام توسعة عقارية لإقامة سكنات ريفية، كما ذكر لنا بعض أهالي البلدة.

وخلفت الحركة الاحتجاجية حالة من الشلل على الطريق الاستراتيجي، الذي يربط عاصمة الدائرة (عين مخلوف) ببلدة تاملوكة وعدة قرى وتجمعات سكنية .

وقام المحتجون، منذ الساعات الأولى من نهار اليوم، بغلق الطريق العام بالحجارة والمتاريس وأضرموا النار في أُطر العجلات المطاطية، متمسّكين بمطلب تنقل السلطات إليهم وطرح انشغالاتهم، التي قالوا بأنهم لطالما نقلوها إلى مختلف المسؤولين، دون أن تجد طريقا إلى التسوية.

ويؤكد بعض سكان هذا الحي، أنّهم ملّوا من المعاناة من الأوحال والحفر، حيث بات من الصعب عليهم التنقل داخل القرية وخاصة لكبار السن والأطفال الصغار، مفيدين بعدم تسجيل مشروع لتهيئة الحي، والدليل كما ذكر بعضهم، عدم تنقل سلطات الدائرة إليهم لإسماعها صوتهم ومعاناتهم .

ورفع المحتجون انشغال انعدام توسعة عقارية، لإقامة سكنات ريفية، تخلّص العائلات المقيمة داخل هذا التجمع السكني من الاختناق داخل سكنات ضيقة يضم المسكن الواحد فيها عدة عائلات .

وجدّد هؤلاء السكان مطلب خلق توسعة عقارية لإقامة سكنات ريفية داخل الحي، بسبب محاصرة الأراضي الزراعية لهم . كما طالب شباب المنطقة بتسجيل ملعب جواري لفائدتهم على غرار بعض الأحياء والتجمعات السكنية التابعة للبلدية، فضلا عن إثارة مشاكل اجتماعية أخرى، على غرار الإنارة العمومية وغياب مرافق شبابية وفرص تشغيل.