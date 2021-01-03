توفي اليوم الأحد شخصان جراء حريق داخل منزل بمدينة عين تموشنت، حسبما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية المدير الولائي للحماية المدنية الرائد مراد بن سالم.

وقد تم العثور على جثتي الضحيتين وهما رجلان في الأربعينيات من عمرهما في حالة تفحم نتيجة حريق شب بغرفة داخل منزل يقع بحي "سان روك" بمدينة عين تموشنت مثلما أبرزه ذات المسؤول.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بإجلاء الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد مدغري" لعين تموشنت، استنادا للمتحدث.

وأضاف نفس المصدر، أن مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا حول ملابسات هذا الحريق.