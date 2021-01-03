توفي اليوم الأحد ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ببلدية بابا حسن بالجزائر العاصمة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون, وفق ما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم اول خالد بن خلف الله لوأج بأن التدخل الفوري لفريق الإسعاف في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، اليوم الأح، بشقة كائنة بحي "عدل" 2400 مسكن ببابا حسن بالجزائر العاصمة مكن من معاينة وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة ، تتراوح أعمارهم بين 1 و 31 سنة.

ويتعلق الأمر بالزوج 31 سنة والزوجة 21 سنة وابنهما رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة وذلك بعد استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة المنزل. وأشار ذات المصدر إلى أنه تم نقل الجثث الثلاث إلى المصلحة الخاصة بمستشفى الدويرة.

وفي ولاية الجلفة أفادت مصالح الحماية المدنية أن عناصر وحدتها الرئيسة بالجلفة تدخلت في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم أيضا، بعد وفاة شخصين من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفاة الغرفة بقرية بنيلي شمال عاصمة الولاية، حوالي 6 كلم .

ويتعلق الأمر بإمرأة تبلغ من العمر 28 سنة وابنها 03 سنوات كما تم إنقاذ رضيع يبلغ من العمر شهرين تم تقديم له الاسعافات الأولية واللازمة وتحويله الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بينما تم تحويل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.