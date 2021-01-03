واصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منحاه التنازلي، وفق آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأحد.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة العلمية، الدكتور جمال فورار، تسجيل 249 إصابة في الـ24 ساعة الماضية (262 إصابة في اليم السابق)، إضافة إلى إحصاء 3 وفيات و197 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وأوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ نهاية شهر فيفري الماضي بلغ 100408 شخص.

كما أفاد نفس المتحدث أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 67808 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2772.