يرتقب حدوث اضطراب في التزويد بالكهرباء يوم الأربعاء 6 يناير في بعض أحياء بلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة)، بسبب أعمال صيانة للمحطات الكهربائية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لشركة سونلغاز.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الاضطراب يمتد بين الساعة 9:00 والساعة 16:00، ويشمل أحياء حي 332/800 مسكن (أل أس بي) بأولاد فايت (جزئيًا).

وأضاف ذات البيان أن مديرية التوزيع ببلوغين وكذا إدارة التوزيع بالجزائر، تعلمان زبائنهما بأنهما وضعا تحت تصرفهم الرقم الأخضر المجاني 3303، معتذرين عن الإزعاج الناجم عن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي