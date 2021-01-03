توفي ثلاثة (03) أشخاص وجرح 125 آخرون خلال الـ48 ساعة الماضية التي شهدت وقوع 85 حادث مرور عبر مختلف مناطق الوطن، حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر أن المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختصة للأمن الوطني تشير إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

و في هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن.

كما تضع المديرية الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.