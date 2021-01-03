تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف أفراد جمعيتي أشرار تحترفان سرقة المركبات والمنازل،حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الإطاحة بالجماعة الإجرامية المنظمة التي تحترف سرقة المركبات على محور الجزائر-المسيلة، تمت عقب معالجة فصيلة مكافحة تهريب السيارات قضية سرقة سيارة ملك لإحدى بلديات العاصمة، حيث سمحت التحريات من تحديد هوية أحد الفاعلين وهو سائق على مستوى الحظيرة التابعة لتلك البلدية وعقب استغلال المعلومات تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين.

كما عالجت ذات المصالح قضية تكوين جمعية أشرار تحترف سرقة المنازل ببرج البحري، وذلك عقب تقديم مواطن لشكوى لدى مصالح الأمن الحضري مفادها تعرض مسكنه للسرقة من طرف مجهولين استولوا على 20 مليون سنتيم و500 أورو وكذا مجوهرات ومجموعات بطاقات مغناطيسية وبنكية.

وبعد التحريات، تم تحديد هوية أحد المشبه فيهم على مستوى سوق موازي كان بحوزته 30 قرصا مؤثرا عقليا و 2000 دج.

وبعد مواجهته، أفصح عن هوية شركائه الثلاثة الذين تم توقيفهم بعد تحريات معمقة.

من جهة أخرى، أوفقت ذات المصالح مشتبها فيه مسبوق قضائيا، حيث ضبط بداخل سيارة كان يستغلها لعقد صفقة بيع مؤثرات عقلية. وبعد تفتيش السيارة، تم ضبط 727 مؤثر عقلي.

كما تم تفتيش منزل المشتبه فيه الذي حاول الفرار.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.