تتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي لليوم 52 على التوالي، مستهدفة تمركزات جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي او ما يعرف بجدار "الذل و العار"، مخلفة دمارا كبيرا وخسائر في الارواح والمعدات، حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية اليوم الأحد.

وجاء في البيان رقم 52 -اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، اليوم، ان "وحدات الجيش الصحراوي شنت نهار امس هجوما على عدة مواقع لتواجد قوات الاحتلال المغربي على غرار منطقة قلب اظليم قطاع تشلة، منطقة روس بن زكة قطاع حوزة، بالإضافة الى "منطقتي، أنقاب غزالة قطاع السمارة و قطاع ام ادريكة".

وأضاف البيان ان "قصفا مدمرا استهدف ثلاثة نقاط تواجد قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل و العار، اليوم وهي منطقة ام الدكن قطاع البكاري التي شهدت قصفين متتاليتين و كذا منطقة الشيظمية قطاع المحبس، وأخيرا منطقة سبخت العكريش قطاع السمارة".

و وقال البيان ايضا، ان "هذه الهجمات قد خلفت هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي، جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها"، فيما "يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماته النوعية، مستهدفا تخندقات الجيش الملكي المغربي على طول جدار العار".