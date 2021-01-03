واصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي تألقه في دوري نجوم قطر لكرة القدم ووصل إلى هدفه العاشر.

وفي قمة الجولة 12 من الدوري القطري تعادل، اليوم الأحد، نادي قطر الذي يلعب له الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع نظيره الغرافة الذي يضم الجزائريان سفيان هني وعدلان قديورة بنتيجة هدفين في كل شبكة.

وقدم ابن مدينة وهران مقابلة كبيرة بعدما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول لفريقه وسجل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يبقى قطر خامسا برصيد 20 نقطة، فيما يفقد الغرافة مركز الوصافة لصالح الدحيل ويصبح ثالثا برصيد 23 نقطة.