أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدم رضاه على آداء بعض ولاة الجمهورية.

وخلال ترأسه، اليوم الأحد، لاجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس عدم رضاه على تسيير بعض الولاة خاصة في فيما يخص ملف مناطق الظل.

وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء "أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، وهنا ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية".

وأضاف نفس البيان "حذّر الرئيس من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال".