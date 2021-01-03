تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت مساء اليوم الأحد من إنقاذ عائلة من الموت جراء استنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكنها المتواجد بمنطقة "بني بوجمعة" ببلدية بوقايد, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.



وأوضح ذات المصدر بأن أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا لإنقاذ ثلاثة أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و47 سنة تعرضوا لحالة إغماء جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة مسكنهم المتواجد بمنطقة "بني بوجمعة" ببلدية بوقايد.



وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة.



ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.