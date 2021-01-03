هلك طفل يبلغ من العمر ثلاث (3) سنوات مساء اليوم الأحد إثر سقوطه بإحدى الأودية الواقعة بإقليم بلدية حد الشكالة (95 كلم شرق غليزان)، حسبما علم لدى مصدر إستشفائي .



وأوضح ذات المصدر، أن العيادة المتعددة الخدمات لعين طارق قد إستقبلت مساء اليوم الأحد جثة طفل بعد أن سقط بإحدى الأودية الواقعة بالقرب من التجمع الثانوي " بوغيدن"" ببلدية

حد الشكالة .



و قد تم إنتشال جثة الضحية من طرف مواطني و أقارب الضحية و نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات لعين طارق ، ليتم تحويله بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الحاج بن علة لعمي موسى.



و من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث .





