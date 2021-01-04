أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين عن الصقيع وبرودة شديدة للطقس في بعض ولايات الوطن..

وأوضحت ذات المصادر في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر عبر موقعها على "الفايسبوك"، أن برودة شديدة ستسجل على ولايات: تيارت، الأغواط، باتنة، البويرة، البيض، خنشلة، تلمسان، برج بو عريريج، تيسمسيلت، النعامة، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، أم البواقي، تبسة، المسيلة، ميلة، ڨالمة، قسنطينة، سوق اهراس، المدية وسعيدة.

وتوقع ذات التنبيه أن تصل درجات الحرارة ببعض المناطق الداخلية إلى وخمس درجات تحت الصفر.