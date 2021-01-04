ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، قبل اجتماع تحالف "أوبك +"، والذي سيتم خلاله الحسم في إمكانية رفع سقف الإنتاج أم لا.

ووفقا لوسائل إعلامية فإن اجتماع "أوبك +"، سيقرر ما إذا كان بإمكانه مواصلة رفع الإنتاج حيث إن تصاعد عدوى فيروس كورونا يخنق تعافي الطلب العالمي على الطاقة. وكان تحالف أوبك قد أعاد 500000 برميل يوميًا إلى السوق هذا الشهر، على أن يجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر فبراير.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، في اجتماع أمس الأحد إن التوقعات للنصف الأول متباينة للغاية ولا تزال هناك مخاطر هبوط كثيرة ينبغي التوفيق بينها. يشار إلى أن هناك توقعات هشة للطلب على الطاقة على المدى القصير مقابل انتعاش متوقع في وقت لاحق من العام بمجرد انتشار لقاح كورونا.

وقد ارتفعت أسعار النفط كذلك مدعومة أيضًا بضعف الدولار ، مما يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة. وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم في فبراير بنسبة 1.98 بالمائة إلى 49.47 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة السادسة صباحا وأربعين دقيقة بتويقيت غرينتش.

وارتفع برنت لشهر مارس 2.5 بالمائة إلى 53.02 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد أن أغلق مرتفعا 0.3 بالمائة يوم الخميس. من جهة أخرى قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 6.1 بالمائة إلى 320.1 يوان للبرميل في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة بعد انخفاضها بنسبة 2.6 بالمائة الأسبوع الماضي.