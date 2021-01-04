أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الإثنين، الأحكام الخاصة بقضية منح امتيازات للاستثمار لرجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والفندقة بن فيسح والمتورطين معه يتقدمهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وثلاثة ولاة سكيكدة السابقين. وأدانت محكمة سيدي امحمد كل من:

أحمد أويحيى بـ 7 سنوات سجنا نافذا، عمار غول بـ 3 سنوات حبسا نافذا وعبد الغني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

كما أصدرت ذات المحكمة الحكم على بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وعامين حبسا نافذا في حق علوان كمال، أما عمارة رشيد (مدير أملاك الدولة ) فقد أصدرت في حقه عامين حبسا منها عام غير نافذ، وأدين بن فيسح سيف الدين بعامين حبسا نافذا.

أما بالنسبة لوالي سكيكدة سابقا درفوف حجري فقد تم الحكم عليه بعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، وتم الحكم على بودربالي والي سكيكدة سابقا بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

أما حيمر محمد فقد استفاد من البراءة.