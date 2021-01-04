أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، عن تحويل المتهم السعيد بوتفليقة من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تنفيذا لقرار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جانفي 2021، نحيط الرأي العام علما، أنه تم مساء أمس، 03 جانفي 2021، تحويل المتهم بوتفليقة السعيد من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حيث تم وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كونه متابع بقضايا أمامه.