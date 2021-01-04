توفي شخص في الـ 28 من العمر، فيما تم إنقاذ زوجته وابنته الرضيعة من الموت جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مسكنهم العائلي الكائن بحي 20 أوت بوسط مدينة باتنة، حسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا، الملازم زهير نكاع .

وأوضح ذات المصدر بأن "أعوان الحماية المدنية قدموا الإسعافات اللازمة بعين المكان للمرأة البالغة من العمر 27 سنة وابنتها ذات العامين قبل نقلهما على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة، فيما تم نقل جثة الشخص المتوفى إلى مصلحة الحفظ بذات المؤسسة الصحية".

أما السبب المحتمل للحادث يضيف الملازم نكاع، فيعود إلى انفصال قناة تصريف الغازات المحترقة عن المدفأة، في انتظار ما سيسفر عنه تحقيق المصالح المختصة. وكان أعوان الحماية المدنية، قد تدخلوا ليلة الأحد إلى الإثنين وأنقذوا 4 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لتسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء بشقتهم الكائنة بحي دردوري بتازولت حيث تم إسعافهم بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى باتنة الجامعي.

وأحصت مصالح الحماية المدنية بالولاية منذ أول يناير إلى غاية 4 من ذات الشهر وفاة شخص و إنقاذ 18 آخرين جراء تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكربون رغم تكثيف عمليات التحسيس الميداني للوقاية من الاختناقات بالقاتل الصامت انطلاقا من منتصف شهر ديسمبر المنصرم بعد أن كانت قد انطلقت قبل ذلك في شهر أكتوبر 2020 يضيف الملازم نكاع.