اشتدت المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح نهاية كل موسم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما واصل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو تألقهما هذا الموسم . وكان مهاجم نادي لاتسيو، الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي قد توج بالجائزة الموسم الماضي.

واعتلى ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي ، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بتوقيعه لـ 19 هدفا من 14 جولة ما جعله يسجل 38 نقطة.

ويحتل ماكسيم سكافيتش، مهاجم نادي باتي البيلاروسي، المركز الثاني، برصيد 19 هدفا (28.5 نقطة)، لكنه لا يمكنه زيادة غلته التهديفية، بعدما أسدل الستار على منافسات الدوري البيلاروسي.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فارتقى للمرتبة الثالثة في القائمة برصيد 14 هدفا من 15 جولة محققا 28 نقطة. ولم يتواجد نجم وقائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، الذي اكتفى هذا الموسم بتسجيل سبعة أهداف فقط (14 نقطة) بعد انقضاء 16 جولة من الدوري الإسباني، في قائمة العشرة الأوائل في ترتيب الحذاء الذهبي.

وشغل لاعبون مغمورون ينشطون في دوريات مغمورة كالدوري النرويجي، والدنماركي، والسويدي التي شارفت على نهايتها، المراكز من الرابع إلى السادس، ويأتي من بعدهم في المركز السابع، مهاجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي سجل 13 هدفا (26 نقطة) في الدوري الإنجليزي، ويملك فرصة سانحة لإحراز مزيد من الأهداف.

ووفق موقع " روسيا اليوم " فإن نقاط الحذاء الذهبي تحسب على الشكل التالي:

بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2 .

بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5 .

بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.