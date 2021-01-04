جندت وزارة الأشغال العمومية، كافة الموارد المادية والبشرية إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر و03 جانفي 2021.

وحسب بيان الوزارة ، فقد سخرت الوزارة أكثر من 400 وحدة من المعدات والآلات و1200 عون وإطار و 500 طن من الملح لإذابة الجليد لتسهيل حركة السير .

وأضاف البيان، أن هذه التدخلات شملت 26 ولاية وهي الشلف،أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، عيد الدفلى، عين تيموشنت، معسكر، تيارت، النعامة، الجلفة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطف، سكيكدة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، سوق اهراس.