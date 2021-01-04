صدر المرسوم التنفيذي المتضمن إنجاز ميناء الجزائر للوسط بشرشال في الجريدة الرسمية رقم 77 .

ويهدف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 إنشاء وكالة وطنيـة لإنجـاز "مينـاء الوسط "لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته مع تحديد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وتسيرها.

وحسب المرسوم، تعد هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حيث أنها توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

أما مقر الوكالة فقد حدده المرسوم بولاية تيبازة حيث يمكن نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

ونص المرسوم على أن الوكالة هي صاحبة المشـروع المنتدب المكلفـة بتسيير وقيادة باسم الدولة ولحسابها كل العمليات التي تساهم في دراسات وإنجاز ميناء الجزائر للوسط بشرشال و منشآته القاعدية وتجهيزاته.

وتتولى الوكالة على الخصوص- حسب المرسوم- بإعداد المشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها علاوة على الدراسات الاقتصادية والتقنية والأبحاث المرتبطة بهدفها.