أنقذ، اليوم، أعوان الحماية المدنية، 11 شخصا من عائلة واحدة من الموت، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان ماء بمقر إقامتهم، بحي 152 المعروف بـ "فريقو" بمدينة تيارت.

وذكرت مصالح الحماية المدينة أن أعوانها تدخلوا في حدود التاسعة صباحا بمسكن فردي، لتقديم الإسعافات الأولية، لـ 11 فردا من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين عام و 70 سنة، ظهرت عليهم أعراض بداية الاختناق، ونقلوا إلى مستشفى يوسف دمارجي.

وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث يتمثل في الغاز المحترق المنبعث من سخان ماء موضوع في شرفة المنزل تسرب لغرفة نوم العائلة.