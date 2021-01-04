أنتشل أعوان الحماية المدنية لبوسعادة، مساء أمس، ضحيتين من داخل بئر تقليدي بمنطقة الغرابة في بلدية الخبانة ولاية المسيلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن أعوانها التابعين للوحدة الثانوية بوسعادة تدخلوا مساء أمس بمنطقة الغرابة ببلدية و دائرة الخبانة ولاية المسيلة من أجل انتشال ضحيتين من داخل بئر تقليدي ببستان، البئر عمقه حوالي 08 أمتار وقطره حوالي 03 أمتار .

وأضاف ذات المصدر إن الضحيتين متوفيتين أعمارهما على 37 و 53 سنة تم نقلهما إلى مستشفى بوسعادة .

وجددت مديرية الحماية المدنية بالمسيلة ندائها للمواطنين بضرورة تغطية الآبار أو تسييجها لتفادي الحوادث .