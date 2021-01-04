أنقذ أعوان الحماية المدنية لأم البواقي، اليوم الإثنين، ستة أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و23 سنة، وهذا إثر اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة ، بالمكان المسمى حي 140سكن بلدية ودائرة الضلعة ولاية أم البواقي.

وحسب بيان لذات المصالح عبر موقع الحماية المدنية على الفايسبوك فإن الضحايا كانوا يعانون من ضيق في التنفس وقد تم إسعافهم بعين المكان، قبل تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات الضلعة.

ودعت الحماية المدني تذكر المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.