قال مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي أنه التقى رئيس النادي شريف ملال واتفقا على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية على الفايسبوك أكد :" صحيح تكلمنا مع بعض، أنا مدرب معتاد على الترحال، في الآونة الأخيرة طفت بعض الأمور التي لم تكن جيدة عكس النتائج التي كانت حاضرة، التقينا وفسخنا العقد بطريقة ودية، ليس لدي أي مشكل، وسأغادر حتى أترك مكاني نظيفا، القرار جاء بعد تفكير طويل.

وأضاف " قدمت كل ما لدي، اللاعبون سهلوا لي المهمة، ونجحت في تكوين مجموعة، أتمنى من المدرب القادم أن يقدم أكثر من ما قدمته، سأغادر بحرقة صغيرة وهي أني منحت الثقة لبعض الشبان وأتمنى أن يلقوا الاهتمام والمساندة من قبل الطاقم الفني.

من جهته توجه رئيس الكناري شريف ملال بكامل شكره لبوزيدي وكشف أن الأخير قام بمهمته على أكمل وجه.

وأردف: "أشكر بوزيدي جزيل الشكر، بدون أي صعوبات اتفقنا على فسخ العقد، خلال الفترة التي أشرف عليها على النادي أنجز عملا يستحق عليه الشكر، إنه مدرب يحب الشبيبة، مرحبا به في كل وقت والباب يبقى مفتوحا له."

ويعد التقني الفرنسي دونيس لافان الأقرب لخلافة بوزيدي على رأس النادي، وسبق للافان الإشراف على شباب قسنطينة الموسم الماضي.