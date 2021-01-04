احتج اليوم مقصون من قائمتي السكن الاجتماعي المفرج عنهما الأسبوع الماضي في بوڨرة و بوينان، أمام ديوان الوالي بالبليدة، وطالبوا بإنصافهم والتحقيق حول أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، بدليل أن بعضا من الذين ظهرت أسماؤهم بقائمة بوينان، أقدموا على التنازل عن الاستفادة، لأنهم غير محتاجين.

وجدد المقصون طلبهم بضرورة التعجيل في النظر بطعونهم، والأسباب التي طرحوها حول التحري، في بعض الأسماء المشبوهة من المستفيدين، و إنصاف المحرومين من حصتي 744 و 760 مسكن بكل من بوڨرة و بوينان والتحقيق في بعض الحيل، التي لجأ إليها مستفيدون، مثل تقديم وثيقة الطلاق والاستقالة من العمل، وعدم حيازة بعض منهم على عقود ملكية لعقارات ومباني، حتى لا تظهر كل تلك الأملاك في شهادة السلبية، وأن تدقق لجنة الطعون حول جملة التجاوزات المرتكبة في القائمتين، وأن يتم الإعلان عن القائمة النهائية وتعليقها وفق ما ينص عليه القانون، وليس كما تم الاعتياد عليه.