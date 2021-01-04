أفرجت، اليوم، لجنة دائرة سغوان المكلفة بدراسة ملفات السكن الاجتماعي، عن قائمة المستفيدين المؤقتة من حصة 40 مسكنا ايجاريا عموميا لبلدية مجبر

وتم نشرها على الصفحة الرئيسية لدائرة سغوان ومتضمنة حتى صور المستفيدين وهذا لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها، ورغم الرضا الذي لمسناه على الأسماء التي تضمنتها القائمة، إلا أن هناك العشرات من المحتجين الذين تم استقبالهم من طرف رئيس الدائرة، وتقديم الطعون بالنسبة لمن اعتبروا أنفسهم مقصين من الاستفادة وتم استقبالهم من طرف رئيسي الدائرة والبلدية، ومن المنتظر أن تدرس الطعون إن كانت مؤسسة في الآجال القانونية والمحددة من طرف اللجنة الولائية.