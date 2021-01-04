أقدمت اليوم إدارة نادي ضمك السعودي على إقالة المدرب نور الدين زكري حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر.

وقالت الصحيفة " الرياضية " السعودية أن إقالة المدرب الجزائري جاءت عقب التصريحات التي أدلى بها بعد خسارة فريقه أمام الفتح خلال الجولة الماضية والتي هدد فيها بمغادرة الفريق في حال عدم تسجيل الإدارة للاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وساهم زكري في بقاء ضمك في دوري المحترفين الموسم الماضي بعد أن كان على مقربة من الهبوط في موسمه الأول. ويحتل ضمك المركز الأخير في ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد مرور 11 جولة ولم يحقق سوى انتصارين مع زكري وتعادل في مباراتين وتلقى 7 خسائر.